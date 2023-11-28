Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что на данный момент в Верховной Раде готовят новый крупный законопроект по новациям в мобилизации.

Что известно о возможных нововведениях

Во время войны в стране накопился ряд проблем с мобилизацией, которые нуждались в решении. По словам Вениславского, они постоянно рассматриваются на комитете, на заседаниях всегда присутствуют представители ТЦК. Они отмечают проблемы, с которыми они сталкиваются во время вручения повесток.

Поэтому мы стараемся усовершенствовать все процессы в этом направлении, чтобы предотвратить периодически возникающие конфликтные ситуации и устранить злоупотребления во время процесса осуществления мобилизационных мероприятий. И хочу отметить, что глобальных изменений не произойдет,

– заявил Вениславский.

По его словам, парламентарии и представители сектора безопасности и обороны трудятся несколько месяцев над большим документом. Группа уже наработала два проекта. Один из которых касается социальной защиты военнослужащих, а в основу другого легло усовершенствование вопроса мобилизации и прохождения военной службы.

Отпуска военных

Что касается социальной защиты, то предполагается системное урегулирование вопросов, связанных с отпусками военных. В частности, речь идет о тех бойцах, которые вернулись из плена, у которых рождаются дети.

Например, предлагается новый дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и хочет освободиться),

– объяснил нардеп.

Также среди основных предложений – законодательно закрепить право военных на демобилизацию. Сегодня в парламенте обсуждается идея демобилизации бойцов в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Однако пока окончательного решения на этот счет нет.

Борьба с уклонителями

Кроме этого, депутаты выдвинули предложение уменьшить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II групп или нуждающегося в постоянной опеке. Речь идет о сужении круга только к членам семьи первой степени родства.

Такого рода необходимость возникла для того, чтобы устранить возможности уклонения от призыва во время мобилизации, когда оформляют фиктивный уход за нуждающимися лицами.

Депутат объяснил ситуацию на примере, когда на одно нетрудоспособное лицо оформлялось до пяти опекунов, получавших право на отсрочку от военной службы.

Спрятаться за маской "студента" станет труднее

По словам Вениславского, еще один пункт в модернизации в вопросах мобилизации – изменение порядка предоставления отсрочки от призыва лицам, получающим высшее образование. Желающих учиться во время действия военного положения увеличилось в два – три раза. Однако есть много злоупотреблений, которые нардепы планируют убрать.

Таким образом, изменения в законодательстве устранят возможность избежать призыва путем получения второго, третьего высшего образования.

Когда ожидать готовящихся изменений

Парламентарий надеется, что рассмотрение законопроекта в первом чтении начнется уже в начале декабря 2023 года. Хотя в этом документе есть еще определенные моменты, с которыми не все соглашаются.

Это будет зарегистрировано как комитетский или отдельный законопроект, который подпишут все члены Комитета и лидеры фракций, чтобы был определен консенсус по этому вопросу. Я думаю, что уже в декабре будет первое чтение. А до конца года мы постараемся его рассмотреть,

– подытожил нардеп Вениславский.

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