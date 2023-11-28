Военно-политическое руководство нашей страны размышляет над уменьшением призывного возраста, чтобы иметь возможность отправлять на фронт больше молодежи, информирует 24 Канал. Начальник Житомирского ТЦК и СП полковник Сергей Канюк объяснил, как это решение повлияет на украинскую армию.

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Согласно проекту закона №9281, призывной возраст в Украине для мужчин, которые раньше не воевали, хотят снизить с 27 до 25 лет. Мобилизация военнообязанных младше 25 лет без боевого опыта незаконна и может жаловаться в суде. Однако заметим, что украинцы до 25 лет могут получить повестку для обновления базы данных призывников.

Важно! Проект закона №9281 передан на подпись Президенту Украины. Подписанный президентом закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального оформления.

В армию придут молодые люди

По мнению начальника Житомирского ТЦК и СП, одобрение решения о снижении призывного возраста граждан с 27 до 25 лет окажет положительное влияние на Вооруженные Силы Украины.

Ведь в армию придут молодые люди с лучшим физическим состоянием, которые могут быть привлечены к комплектованию ВСУ, в частности:

десантно-штурмовых войск;

морской пехоты;

Сил особых операций.

Однако Канюк отметил, что в настоящее время в армии служит достаточно много мужчин в возрасте до 27 лет. Среди них немало добровольцев.

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