Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил в эфире Радио NV, что народные депутаты разрабатывают проект закона, расширяющего права ТЦК и СП. Его планируют подготовить к концу 2023 года, пишет 24 Канал.

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Верховная Рада планирует расширить права ТЦК и СП

Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-нибудь центром скандала, чтобы человека не привлекать. И можно понять и полицейских, и ТЦК, у которых стоят планы, и людей, незаконно пытающихся привлечь. Но у них есть ответственность, согласно Конституции, – защищать страну,

– заявил Костенко.

По его словам, они вместе с Минобороны и Генштабом ВСУ разработают до конца 2023 проект закона, который расширит права сотрудников военкоматов.

Если проект закона проголосуют, то ТЦК и СП получат новые права. В частности, по словам Костенко, насколько он помнит, сотрудники ТЦК смогут:

вести и аудио, и видеозаписи;

проверять приписные;

проверять документы.

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Что этому предшествовало