Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил в эфире Радио NV, что народные депутаты разрабатывают проект закона, расширяющего права ТЦК и СП. Его планируют подготовить к концу 2023 года, пишет 24 Канал.
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Верховная Рада планирует расширить права ТЦК и СП
Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-нибудь центром скандала, чтобы человека не привлекать. И можно понять и полицейских, и ТЦК, у которых стоят планы, и людей, незаконно пытающихся привлечь. Но у них есть ответственность, согласно Конституции, – защищать страну,
– заявил Костенко.
По его словам, они вместе с Минобороны и Генштабом ВСУ разработают до конца 2023 проект закона, который расширит права сотрудников военкоматов.
Если проект закона проголосуют, то ТЦК и СП получат новые права. В частности, по словам Костенко, насколько он помнит, сотрудники ТЦК смогут:
- вести и аудио, и видеозаписи;
- проверять приписные;
- проверять документы.
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Что этому предшествовало
- На совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом 24 ноября Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны Рустему Умерову, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и другим министерствам разработать комплексный план по мобилизации военных.
- Верховный Главнокомандующий ВСУ заверил, что комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе.
- Кстати, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил в ноябре, что до нового года Верховная Рада может проголосовать за объемный законопроект, регулирующий отдельные вопросы мобилизации и демобилизации.
- По словам нардепа, говорится о том, чтобы "увеличить мощность ТЦК с точки зрения мобилизации", а также о создании "матрицы мобилизации и демобилизации", составлении всех условий в одну таблицу и урегулировании этих вопросов.