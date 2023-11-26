Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив у ефірі Радіо NV, що народні депутати розробляють проєкт закону, який розширить права ТЦК та СП. Його планують підготувати до кінця 2023 року, пише 24 Канал.

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Верховна Рада планує розширити права ТЦК та СП

Зараз багато питань з боку ТЦК і з боку тих громадян, кого вони намагаються мобілізувати. По факту ТЦК не має жодних прав зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу, щоб людину не притягати. І можна зрозуміти й поліцейських, й ТЦК, в яких стоять плани, й людей, яких незаконно намагаються притягнути. Але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, – захищати країну,

– заявив Костенко.

За його словами, вони разом з Міноборони та Генштабом ЗСУ розроблять до кінця 2023 року проєкт закону, який розширить права співробітників військкоматів.

Якщо за проєкт закону проголосують, то ТЦК та СП отримають нові права. Зокрема, за словами Костенка, наскільки він пам'ятає, то співробітники ТЦК зможуть:

вести й аудіо, й відеозаписи;

перевіряти приписні;

перевіряти документи.

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Що цьому передувало