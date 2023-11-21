Відповідний наказ 20 листопада видав керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Проте рішення ухвалили ще 17 листопада на засіданні Ради оборони Львівської області, пише 24 Канал.

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Львівський ТЦК може перевіряти документи у військовозобов'язаних

Наказ Львівської обласної військової адміністрації передбачає, що військовозобов'язані громадяни України у віці 18 – 60 років повинні під час дії воєнного стану мати при собі:

документи, що посвідчують особу;

військово-облікові документи – посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Також чоловіки призовного віку у Львівській області зобов'язані надавати документи для перевірки працівникам ТЦК та СП.

Своєю чергою працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти документи у військовозобов'язаних віком 16 – 80 років у Львівській області.



На Львівщині видали наказ про перевірку документів у військовозобов'язаних / Скриншот 24 Каналу

Чи могли працівники ТЦК та СП перевіряти документи

У Міністерстві юстиції України раніше пояснювали, що працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають права перевіряти документи в цивільних громадян та військовозобов'язаних.

У міністерстві зазначали, що перевіряти документи у людей на вулиці можуть тільки уповноважені представники: