Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ рассказал, что в Украине действительно существует проблема с уклонением от мобилизации, однако не массовая. Также он отметил, что это не влияет на общую ситуацию.
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Уклонниками занимаются правоохранители
По словам Фитьо, сознательные граждане, желающие связать свою жизнь с Вооруженными Силами, могут это сделать.
Можно прийти на контрактную службу в Вооруженные силы Украины, например, выбрать себе свое подразделение, выбрать свою профессию, заключить контракт и проходить службу по этой профессии, которую вы себе выбрали,
– отметил он.
Спикер подчеркнул, что теми, кто пытается избежать мобилизации, занимаются правоохранители, ведь за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. Информация об этих гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления.
Он напомнил, что повестки могут вручать не только представители ТЦК и СП, но и представители органов местной власти, представители ЖЭКов, ОСМД, а также руководители предприятий любой формы собственности.
По словам Фитьо, многие проблемы и вопросы решятся, когда будет упорядочен электронный учет, то есть будет синхронизация между базами данных.
Зеленский анонсировал важные изменения в мобилизации
- Зеленский заявил, что вопрос мобилизации в Украине сложный и очень актуальный. Он отметил работу ТЦК и ВЛК, а также демобилизацию и мобилизацию.
- Глава государства добавил, что поставил задачу Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, ведь есть еще экономические вопросы.
- Он добавил, что есть некоторые вопросы, которые сразу решили. В то же время, Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы люди понимали весь план действий - "куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели".