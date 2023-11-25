Кого не смогут мобилизовать уже в декабре, кто имеет право на отсрочку и какие документы нужно собрать, чтобы ее получить, рассказывает 24 Канал.

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Кого не могут мобилизовать

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Заметим, что речь идет как о признанных ВВК пригодными, так и ограниченно пригодными.

Однако лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, – непригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях, учебных заведениях,

– говорится в приказе Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Например:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, и так далее.

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Как получить отсрочку

Право на отсрочку реализуется путем подачи заявления вместе с рядом документов. Их нужно подготовить перед визитом в ТЦК.

В заявлении необходимо указать паспортные данные, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обязательно дату и подпись. Кроме того, добавить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Далее заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП. Комиссия рассматривает его и принимает решение о предоставлении отсрочки.

После военнообязанному предоставляют выписку из книги протоколов. В документе указывают фамилию, имя и отчество, дату рождения, основания отсрочки, номер и дату протокола отсрочки; фамилии, имени, отчества и подписи членов комиссии ТЦК.

Человек получает справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении.

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