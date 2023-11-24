Подоляк подчеркнул, что принципиально нужно менять коммуникацию военных. Они должны брать на себя ответственность относительно правильных акцентов в том, что такое мобилизация.

Обратите внимание Срочников мобилизуют по истечении срока службы, – Данилов

Подоляк подчеркнул, что у Украины есть люди, которые четко понимают, почему нужно воевать. Они брали на себя огромный объем ответственности и выполняли множество задач. В то же время Россия продолжает отправлять на фронт множество людей. Страна-террорист сделала ставку на "все или ничего" и сражается именно человеческим ресурсом.

Полномасштабная война длится почти два года. В настоящее время Украина находится на сложном этапе. Большой промежуток времени оказывает большое влияние на психоэмоциональное состояние людей. В первую очередь – воинов и их родных.

Подоляк пояснил, что есть вопросы коммуникации на примере нескольких тем. В первую очередь говорится о ТЦУ, эффективно ли они выполняют свои функции.

Второй составляющей является мобилизация и демобилизация. Многие находятся на фронте 18 – 15 месяцев.

Что сказал Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал комплексный план по мобилизации в Украине. Его подготовят уже к следующей неделе.

Весь этот план будет наработан, и все ответы будут на следующей неделе,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент подчеркнул, что ожидает содержательной проработки актуальных вопросов. Ответы нужны подготовить максимально конкретно.