Подоляк наголосив, що принципово треба міняти комунікацію військових. Вони мають брати на себе відповідальність щодо правильних акцентів у тому, що таке мобілізація.

Зверніть увагу Строковиків демобілізують після закінчення терміну служби, – Данілов

Подоляк наголосив, що Україна має людей, які чітко розуміють, чому потрібно воювати. Вони брали на себе величезний обсяг відповідальності й виконували багато завдань. Водночас Росія продовжує відправляти на фронт величезну кількість людей. Країна-терористка зробила ставку на "все або нічого" й воює саме людським ресурсом.

Повномасштабна війна триває вже майже два роки. Наразі Україна перебуває у складному етапі. Великий проміжок часу має великий вплив на психоемоційний стан людей. Насамперед – воїнів та їхніх рідних.

Подоляк пояснив, що є питання комунікації на прикладі декількох тем. Насамперед мовиться про ТЦК, чи ефективно вони виконують свої функції.

Другою складовою є мобілізація та демобілізація. Багато людей перебувають на фронті 18 – 15 місяців.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації в Україні. Його підготують вже до наступного тижня.

Весь цей план буде напрацьований і всі відповіді будуть на наступному тижні,

– наголосив український лідер.

Президент наголосив, що очікує змістовного опрацювання актуальних питань. Відповіді потрібно підготувати максимально конкретно.