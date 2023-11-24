Зеленський про міжнародні контакти

Зеленський у зверненні заявив, що щойно завершив змістовну розмову з президентом Латвії. Зокрема, говорили про оборонну підтримку для ЗСУ. Обговорили виробництво та постачання боєприпасів. Зеленський наголосив, що вдячний Латвії за незмінну підтримку українських європейських перспектив.

Зверніть увагу Буде комплексний план з мобілізації, – Зеленський анонсував важливі зміни

Український лідер повідомив латвійському колезі, як Україна виконує рекомендації Єврокомісії. Україна готова до політичного рішення, яке відкриває процес переговорів. Детально обговорили механіку підготовки відповідного рішення ЄС.

Президент наголосив, що провів розмову з Марком Рютте. Український лідер подякував за допомогу, яку Нідерланди надають Україні. Зокрема, мовиться про додаткові 2 мільярди євро на 2024 рік. Зеленський наголосив, що це – важливий сигнал для інших країн-союзниць. Також під час розмови обговорили:

спільну роботу над Формулою миру;

низку важливих гуманітарних ініціатив (зокрема, "Зерно з України).

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський про засідання Ставки

Український лідер зауважив, що провів непросте засідання Ставки. Ситуація на фронті, як завжди, була одним з ключових питань. Також обговорили питання мобілізації і демобілізації,

Питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, окрему увагу приділили ситуації з роботою ВЛК та "воєнкоматів". Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішене, – наголосив президент.

Він додав, що очікує змістового опрацювання питань і конкретних рішень.