Строковики, в яких завершився термін служби, будуть мобілізовані вже найближчим часом, запевнив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Пропозицію Зеленського підтримали

За словами Данілова, президент запропонував демобілізувати строковиків, і всі на Ставці з цим погодилися.

Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх,

– розповів секретар РНБО.

Водночас Данілов наголосив, що строковики, які хочуть продовжити служити, можуть укласти відповідний контракт. Інших демобілізують. Чиновник підкреслив, що вважає це рішення справедливим.

Президент анонсував комлексний план з мобілізації

За словами глави держави, наступного тижня підготують комплексний план з мобілізації в Україні. У ньому будуть відповіді на основні питання, які хвилюють суспільство.

У мобілізації дуже важливо, щоб знаєте – як із пункту "А" в пункт "Б". Щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту "А" і розуміємо куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами,

– наголосив президент.

Строкова служба в Україні: умови для звільнення

Наразі за чинним законодавством строковики, в яких завершився термін служби, не можуть звільнитися під час дії воєнного стану. Вони мають право просити змінити вид служби зі строкової на службу по мобілізації. Втім, є винятки.

Вони передбачають, що строковик може звільнитись від служби під час дії воєнного стану у трьох випадках:

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

Також строковика можуть звільнити зі служби у період воєнного стану за наказом президента про демобілізацію.