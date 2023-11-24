Рішення строковик ухвалює за власним бажанням. Це передбачають зміни, які запроваджені до статті 18-1 закону про військовий обов'язок та військову службу, пише 24 Канал.

Дивіться також У Росії ще на 1100 "пакетів" перевиконали план: втрати ворога на 24 листопада

Як можуть мобілізувати строковика

Згідно зі змінами у законодавстві, з серпня 2023 року військовослужбовці строкової військової служби можуть за власним бажанням перевестись на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Перехід відбувається в порядку, встановленому відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби.

Зокрема, перейти зі строкової на службу за мобілізацією можуть громадяни:

строк військової служби яких, передбачений частиною 1 статті 23 закону, закінчився під час дії воєнного стану;

якщо військову службу продовжили понад встановлені строки відповідно до частини 9 статті 23 Закону;

які під час дії воєнного стану вислужили не менше 6 місяців.

Чи може строковик звільнитись від служби

Якщо під час дії особливого періоду військові строкової служби та військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації вислужили не менше 11 місяців, то строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється один рік.

Якщо у строковика закінчився строк служби під час воєнного (особливого) стану, то його продовжують відповідно до частини 9 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію:

на період проведення мобілізації;

на період дії воєнного стану;

до дня завершення виконання завдань в інтересах оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України.

Однак строковик може звільнитись від служби під час дії воєнного стану у трьох випадках (це передбачають пункти "б", "в" та "г" частини 2 статті 26):

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

Окрім того, строковика можуть звільнити від служби під час воєнного стану за наказом президента про демобілізацію.