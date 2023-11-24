Решение срочник принимает по собственному желанию. Это предполагают изменения, введенные в статьи 18-1 закона о воинской обязанности и военной службе, пишет 24 Канал.
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Как могут мобилизовать срочника
Согласно изменениям в законодательстве, с августа 2023 года военнослужащие срочной военной службы могут по собственному желанию перевестись на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период. Переход производится в порядке, установленном соответствующими положениями о прохождении гражданами Украины военной службы.
В частности, перейти со срочной на службу по мобилизации могут граждане:
- срок воинской службы которых, предусмотренный частью 1 статьи 23 закона, истек во время действия военного положения;
- если военную службу продлили сверх установленных сроков в соответствии с частью 9 статьи 23 закона;
- которые во время действия военного положения выслужили не менее 6 месяцев.
Может ли срочник освободиться от службы
Если во время действия периода военные срочной службы и военнослужащие военной службы по призыву во время мобилизации выслужили только 11 месяцев, то срок военной службы в календарном исчислении устанавливается один год.
Если у срочника истек срок службы во время (особого) состояния, то его продлевают в соответствии с частью 9 статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации:
- на период проведения мобилизации;
- на период действия военного положения;
- до дня завершения выполнения задач в интересах обороны Украины, непосредственного участия в ведении военных (боевых) действий, в том числе на территории проведения антитеррористической операции, а также в районах осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии государства, что формально или фактически участник военных действий против Украины.
Однако срочник может освободиться от службы во время действия военного положения в трех случаях (это предусматривают пункты "б", "в" и "г" части 2 статьи 26):
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.
Кроме того, срочника могут освободить от службы во время военного по приказу президента о демобилизации.