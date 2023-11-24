Решение срочник принимает по собственному желанию. Это предполагают изменения, введенные в статьи 18-1 закона о воинской обязанности и военной службе, пишет 24 Канал.

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Как могут мобилизовать срочника

Согласно изменениям в законодательстве, с августа 2023 года военнослужащие срочной военной службы могут по собственному желанию перевестись на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период. Переход производится в порядке, установленном соответствующими положениями о прохождении гражданами Украины военной службы.

В частности, перейти со срочной на службу по мобилизации могут граждане:

срок воинской службы которых, предусмотренный частью 1 статьи 23 закона, истек во время действия военного положения;

если военную службу продлили сверх установленных сроков в соответствии с частью 9 статьи 23 закона;

которые во время действия военного положения выслужили не менее 6 месяцев.

Может ли срочник освободиться от службы

Если во время действия периода военные срочной службы и военнослужащие военной службы по призыву во время мобилизации выслужили только 11 месяцев, то срок военной службы в календарном исчислении устанавливается один год.

Если у срочника истек срок службы во время (особого) состояния, то его продлевают в соответствии с частью 9 статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации:

на период проведения мобилизации;

на период действия военного положения;

до дня завершения выполнения задач в интересах обороны Украины, непосредственного участия в ведении военных (боевых) действий, в том числе на территории проведения антитеррористической операции, а также в районах осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии государства, что формально или фактически участник военных действий против Украины.

Однако срочник может освободиться от службы во время действия военного положения в трех случаях (это предусматривают пункты "б", "в" и "г" части 2 статьи 26):

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, срочника могут освободить от службы во время военного по приказу президента о демобилизации.