Несмотря на это, украинское законодательство все же предусматривает частные случаи, когда граждане могут получить отсрочку от армии. Это закреплено в статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, информирует 24 Канал.
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Как можно получить отсрочку от службы в армии
По закону отсрочку от мобилизации могут получить достаточно большая категория украинцев. Это и многодетные родители, временно непригодные по состоянию здоровья, забронированные предприятиями, учреждениями и организациями, лица с инвалидностью, студенты, аспиранты и многие другие украинцы.
Юрист Илья Шипко рассказал, что военнообязанные должны самостоятельно определить, под какую именно категорию увольнения подпадают. Далее уже в зависимости от ситуации граждане должны подготовить пакет документов, подтверждающий право на получение отсрочки от мобилизации. Все эти документы должны быть должным образом заверены.
Например, если у мужчины есть на содержание трое или более детей, то он должен предоставить при обращении в ТЦК и СП копии свидетельств о рождении детей, где он указан отцом,
– отметил Шипко.
После этого человек должен лично написать заявление в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки о предоставлении отсрочки от мобилизации. Военнослужащий обязан рассмотреть такое заявление и при наличии оснований предоставить отсрочку от службы в армии.
Илья Шипко подчеркнул, что сведения о предоставлении отсрочки от мобилизации должны обязательно внести в военно-учетный документ. Только после этого гражданина не имеют права мобилизовать в Вооруженные силы.
Сколько времени действует отсрочка от мобилизации
По словам юриста, конкретного времени, которое бы фиксировало продолжительность отсрочки от мобилизации, нет, поскольку все зависит от обстоятельств и условий отсрочки каждого гражданина.
"То есть пока не пройдет обстоятельство, которое дает право на отсрочку, то до этого времени и будет действовать отсрочка от мобилизации", – подчеркнул Шипко.
Напоследок он отметил, что если ТЦК и СП не принимают заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации, то лицо может отправить заявление со всеми заверенными документами по почте в военкомат. Кроме этого, туда нужно добавить заказное письмо с описанием вложения.
Какие изменения произошли в общей мобилизации украинцев
- Верховная Рада в начале мая проголосовала во втором чтении за изменения в работе военно-врачебной комиссии и вопросы оформления документов для лечения военнослужащих.
- Согласно нововведениям комиссии могут создавать на базах государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, то есть в больницах и поликлиниках.
- Кроме того, для прохождения ВЛК можно записаться электронно. В частности, хотят упростить лечение и оформление документов военным во время военного положения.
- Стоит отметить, что летом могут вручить повестку студентам, которые закончат обучение на бакалавриате и поступят в магистратуру. Ведь в тот период они не считаться студентами.