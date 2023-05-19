Несмотря на это, украинское законодательство все же предусматривает частные случаи, когда граждане могут получить отсрочку от армии. Это закреплено в статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, информирует 24 Канал.

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Как можно получить отсрочку от службы в армии

По закону отсрочку от мобилизации могут получить достаточно большая категория украинцев. Это и многодетные родители, временно непригодные по состоянию здоровья, забронированные предприятиями, учреждениями и организациями, лица с инвалидностью, студенты, аспиранты и многие другие украинцы.

Юрист Илья Шипко рассказал, что военнообязанные должны самостоятельно определить, под какую именно категорию увольнения подпадают. Далее уже в зависимости от ситуации граждане должны подготовить пакет документов, подтверждающий право на получение отсрочки от мобилизации. Все эти документы должны быть должным образом заверены.

Например, если у мужчины есть на содержание трое или более детей, то он должен предоставить при обращении в ТЦК и СП копии свидетельств о рождении детей, где он указан отцом,

– отметил Шипко.

После этого человек должен лично написать заявление в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки о предоставлении отсрочки от мобилизации. Военнослужащий обязан рассмотреть такое заявление и при наличии оснований предоставить отсрочку от службы в армии.

Илья Шипко подчеркнул, что сведения о предоставлении отсрочки от мобилизации должны обязательно внести в военно-учетный документ. Только после этого гражданина не имеют права мобилизовать в Вооруженные силы.

Обратите внимание! Получить отсрочку от мобилизации возможно только, если военнообязанный еще не получил статус военнослужащего. То есть, когда лицо причислили к воинской части, то право на получение отсрочки от мобилизации у этого человека нет.

Сколько времени действует отсрочка от мобилизации

По словам юриста, конкретного времени, которое бы фиксировало продолжительность отсрочки от мобилизации, нет, поскольку все зависит от обстоятельств и условий отсрочки каждого гражданина.

"То есть пока не пройдет обстоятельство, которое дает право на отсрочку, то до этого времени и будет действовать отсрочка от мобилизации", – подчеркнул Шипко.

Напоследок он отметил, что если ТЦК и СП не принимают заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации, то лицо может отправить заявление со всеми заверенными документами по почте в военкомат. Кроме этого, туда нужно добавить заказное письмо с описанием вложения.

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