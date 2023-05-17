Это предусмотрено статьей 23 закона о "О мобилизационной подготовке и мобилизации". То есть соискатель профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования не подлежат призыву на время обучения, однако не все так однозначно, пишет 24 Канал.

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Могут ли студенты быть мобилизованы

По закону призыва на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования , ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты , обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

, , обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень; педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее как на 0,75 ставки.

Мобилизовать могут в "промежуточное время"

Однако есть так называемый "промежуточное время", когда студента могут мобилизовать. В основном "промежуточное время" – это период между концом июня (завершением сессий и экзаменов) и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение. Если это аспирантура и докторантура, вероятно даже большее время. Ведь там обучение начинается больше позже, чем на магистратуре.

Юрист Владислав Юрчак объясняет, как быть, если человек получил повестку в промежуток между поступлением, но потом все же сдала успешно экзамены и поступила в магистратуру/аспирантуру/докторантуру. Специалист рассказал, что:

законодательством четко определен перечень оснований для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации во время действия военного положения, которые предусмотрены и пунктом 2 части 4 статьи 26 закона "О воинской обязанности и военной службе";

в перечне этих оснований нет обучения, а потому лицо, которое получило статус студента дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на увольнение с военной службы.

Владислав Юрчак объяснил, что на практике мобилизованные студенты оспаривали приказы об их мобилизации в суде. Однако там заявили, что соответствующие приказы уже реализованы, их действие исчерпано.

А потому даже отмена таких приказов не повлекла бы за собой автоматическое увольнение лица с военной службы. Следовательно, поскольку факт обучения на дневной или дуальной форме обучения не является основанием для увольнения с военной службы по призыву, во время мобилизации и военного положения, суды массово отказывали в удовлетворении таких исков. То есть лицо, которое получило статус студента уже после мобилизации в ряды Сил Обороны, лишено права на увольнение со службы,

– заявил эксперт.

Юрист также уточнил, что это "промежуточное время" наступает:

после окончания колледжа, до поступления в университет;

для студентов – после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру;

после окончания вуза до поступления на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Обратите внимание! Юрист объяснил, что каникулы и академический отпуск не являются "промежуточным временем". То есть, в этот период лицо не теряет право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Ведь условием для отсрочки от мобилизации является уровень и форма образования (дневное или дуальное), а других критериев закон не предусматривает. Поэтому лица призывного возраста на каникулах или в академотпуске считаются студентами, поэтому их не могут мобилизовать.