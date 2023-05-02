Медицинские силы в первую очередь занимаются спасением жизни и здоровья. Однако масштабы войны поставили медицинскую систему перед новыми вызовами, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
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Что предполагают изменения
Все, что можно упростить, мы упрощаем. Однако до нуля упростить процедуры невозможно, ведь они прописаны в законах,
– подчеркнула Маляр.
В то же время она добавила, что правки значительно усовершенствуют работу военно-врачебных комиссий и вопросов оформления документов для лечения военнослужащих.
Изменения, в частности, предполагают:
- дополнение перечня учреждений здравоохранения, где могут создаваться ВВК, учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны;
- предусмотрение возможности создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
- усовершенствование вопросов оформления военным справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения.
- упрощение процедуры реализации выводов ВВК о предоставлении отпуска для лечения по болезни и о непригодности к военной службе.
Маляр отметила, что несколько министерств работают над тем, чтобы по максимуму упростить работу медицинских сил. В частности, скоро обещают цифровизировать работу ВВК и создать электронный документооборот.
Что этому предшествовало
- Маляр рассказала, что встретилась с волонтерами и активистами медицинской сферы. В ходе встречи волонтеры озвучили конкретные случаи недобросовестного исполнения обязанностей в сфере медобеспечения военнослужащих. Поэтому министр обороны Алексей Резников поручил проверить эту информацию и принять ответные действия.
- По словам заместителя министра, в настоящее время происходит масштабирование сети военно-врачебных комиссий (ВВК), расширено их количество за счет создания в гражданских больницах.
- "Также начаты пилотные проекты по электронному документообороту, разработан такой цифровой продукт, как электронная очередь. Речь идет о пяти городах Украины, в которых наиболее загружены военно-врачебные комиссии, – Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса", – рассказала Моляр.