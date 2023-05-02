Парламент осудил идеологические устои и общественные практики российского режима, называя их тоталитарными и человеконенавистническими. Также депутаты обратились к международному сообществу.

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О чем идет речь в обращении

Российско-украинская война разоблачила всему миру реальную сущность политического режима Владимира Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма),

– говорится в пояснительной записке.

Кроме того, парламент:

обратился к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма;

призвал международное сообщество применить реальные меры, позволяющие привлечь военно-политическое руководство России к ответственности за совершение в отношении Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида;

призвал страны мира объединить усилия для преодоления угроз, которые представляют для мира и безопасности действующий политический режим России, идеология и практики рашизма.



Проект постановления зарегистрировали более 40 народных депутатов. Среди них – депутаты от "Слуги Народа", "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Голоса", а также групп "За будущее" и "Доверие".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец пояснил, что признаками этой идеологии, в частности:

массовое и систематическое нарушение прав человека как внутри России, так и на временно оккупированных территориях;

возложение идей русского национализма в основу государственной идеологии, что приводит к самовозвеличиванию России и россиян за счет насильственного угнетения, отрицания права на самоопределение, или вообще – права на существование других народов.

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