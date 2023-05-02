Рада приняла законопроекты, которые накануне подал президент Владимир Зеленский. Срок действия военного положения продлевается с 5:30 20 мая.

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Военное положение продлили седьмой раз

Народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что сегодня состоялось седьмое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабного вторжения. Таким образом, Рада уже одобряла подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, и 7 февраля 2023 года.

За законопроект №9259 "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовали 324 депутата. В то же время за законопроект №9260 "О продлении срока проведения общей мобилизации" – 333 народных избирателя.

Депутаты проголосовали за продление военного положения в Украине / Фото Ярослав Железняк

Результаты голосования / Фото Ярослав Железняк

Какие ограничения предусмотрены во время военного положения

Во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов и т.д.

Напомним, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно заявляла, что Украине "катастрофически нужно пополнять резервы". Однако она напомнила, что мобилизация сейчас – это не новый этап, а продолжение действий, начатых после 24 февраля 2022 года. Гуменюк отметила, что государство не смогло в полном объеме использовать человеческий потенциал в начале войны.

Спикер призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток.