Информация об этом появилась на сайте украинского парламента, передает 24 Канал. Кроме этого, Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации.
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На какой срок продлят военное положение в Украине
Оба законопроекта Зеленский внес в Раду в понедельник, 1 мая. Действие военного положения и мобилизация будут продолжены на 90 дней.
Об этом говорит текст законопроектов на сайте Верховной Рады.
Вероятно, голосование состоится 19 мая. Это будет седьмое голосование парламента за военное положение с начала войны.
Военное положение и мобилизация действуют в Украине с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную военную агрессию против нашей страны.
Какие ограничения действуют во время военного положения
- Во время военного положения действуют разные ограничения и запреты, в том числе ограничения на выезд за границу, обязательная проверка документов, введение комендантского часа. Отметим, что в Украине во всех регионах, кроме Закарпатской области, действует комендантский час.
- Кроме того, может быть нарушено право на неприкосновенность переписки и телефонных разговоров, свободу слова, деятельность СМИ и политических партий.
- Вместе с тем может быть приостановлено проведение выборов и референдумов.
- В Украине мобилизации подлежат здоровые или ограниченно пригодные для службы мужчины, независимо от того, имеют ли они предыдущий военный опыт или нет.
- Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, если не применяются определенные исключения.
- В случае получения повестки мужчины от 18 до 60 лет должны прибыть в ТЦК и СП в обязательном порядке. Важно отметить, что вручение повестки не обязательно означает немедленный призыв в армию.