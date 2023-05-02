Парламент засудив ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, називаючи їх тоталітарними й людиноненависницькими. Також депутати звернулися до міжнародної спільноти.

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Про що йдеться у зверненні

Російсько-українська війна викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму Володимира Путіна як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму й націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму),

– йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, парламент:

звернувся до ООН, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму;

закликав міжнародну спільноту застосувати реальні заходи, які дозволять притягнути військово-політичне керівництво Росії до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду;

закликав країни світу об'єднати зусилля для подолання загроз, які становлять для миру та безпеки чинний політичний режим Росії, ідеологія та практики рашизму.

Проєкт постанови зареєстрували понад 40 народних депутатів. Серед них – депутати від "Слуги Народу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини", "Голосу", а також груп "За майбутнє" та "Довіра".

Український омбудсман Дмитро Лубінецт пояснив, що ознаками цієї ідеології, зокрема є:

масове та систематичне порушення прав людини як всередині Росії, так і на тимчасово окупованих територіях;

покладання ідей російського націоналізму в основу державної ідеології, що призводить до самозвеличування Росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення, заперечення права на самовизначення, або взагалі – права на існування інших народів.

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