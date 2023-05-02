Про це поінформував народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що народні виборці не підтримали внесення до порядку денного цієї блокуючої постанови.

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Депутати не підтримали розгляд постанови

За словами Железняка, за розгляд цих правок проголосували лише 99 депутатів.

Нагадаємо, що українське військове командування просить відкласти розгляд повернення доплат військовослужбовцям, адже військові вважають, що:

проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов'язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;

її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;

популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

Натомість посадовці пропонують зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.

Авторами листа виступили міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь та голова СБУ Василь Малюк.

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