Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. За його словами, автори листа просять зібрати робочу групу, яка врегулює це питання.

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У чому полягає проблема

Розгляд законопроєкту просять відкласти, адже військові вважають, що:

проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов'язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;

її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;

популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

Відтак, автори листа пропонують розробити нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.

Крім того, очільники силового блоку радять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.

Поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників,

– написав Арахамія.

Військове командування виступило проти нарахування виплат захисникам / Фото з телеграму Арахамії

Додамо, що авторами листа виступили міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь та голова СБУ Василь Малюк.

Робоча група розробить законопроєкт до кінця травня / Фото з телеграму Арахамії

Що цьому передувало