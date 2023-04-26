З чого складається зарплата військового

Під час воєнного стану українські військовослужбовці отримують:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода – надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тисяч гривень.

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Згідно з законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” військовослужбовці отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення. Це документ регулює виплати не тільки для ЗСУ, а й для Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту.

Грошове забезпечення складається з двох частин:

Основна – залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності й умов військової служби та кваліфікації;

Додаткова – надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.

Що було з воєнними надбавками раніше

З початку війни Уряд випустив постанову, яка передбачала додаткові виплати для військовослужбовців.

100 тисяч гривень на місяць – для тих, хто безпосередньо воює з окупантом на фронті;

30 тисяч гривень на місяць – для всіх інших, навіть тих, хто не на фронті. Саме ця надбавка стосувалася широкого кола військовослужбовців і силовиків.

Міністерство оборони наголосило на необхідності перегляду надання додаткових виплат для військовослужбовців в тилу через сильну різницю в обов’язках.

Станом на зараз (ред. 31.01.2023) усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень,

– пояснили представники Міноборони.

Що змінилося

Тож з 1 лютого 2023 року відповідно до наказу Міністерства оборони №44 лише грошові виплати без надбавок у 30 тисяч гривень отримуватимуть:

Військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

Строковики та курсантів військових вишів;

Офіцери управлінь і штабів.

Важливо! Для військовослужбовців, які отримували 100 тисяч гривень додаткових виплат, нічого не зміниться.

Заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олег Рогаль у інтерв’ю АрміяInform повідомив, що 100 тисяч гривень також отримають:

моряки;

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

військові медики;

льотчики (за час виконання польотів у районах ведення бойових дій);

зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська (які виконують завдання в районі проведення бойових дій).

Також з 1 лютого з’явилася ще одна виплата у розмірі 50 тисяч гривень. Її виплачуватимуть людям, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління.

Скільки отримуватиме кожен військовий

Покажемо на прикладі, який тепер буде розподіл коштів серед стрільців Сухопутних військ.