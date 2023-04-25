Ця постанова стосується лише тих держслужбовців, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії. Відомо, що посадовий оклад збільшать у 1,5 – 2 рази.

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Такі зміни забезпечать гідну оплату праці

У відомстві нагадують, що на територіях, де ведуться бойові дії, держслужбовці працюють в умовах ризику для життя і здоров'я.

Відтак, для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій – з урахуванням коефіцієнта 1,5.

Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоров'я. Тому Уряд має подбати про гідну оплату праці,

– пояснила Ірина Верещук.

Вона також додала, що такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.

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