Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК і Сумиобленерго.

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Відключення світла 28 лютого 2025 року

За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовують екстрені відключення. Про це повідомили у ДТЕК близько 07:00. У разі змін будуть оперативно інформувати у телеграм-каналі.

Важливо! Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.

Також за вказівкою Укренерго о 06:39 на території Сумщини ввели графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

Уже незабаром у Полтаваобленерго також повідомили про застосування 3 черг відключень світла з 06:42.

Довідка. Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовують в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У такому разі тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація.



Головна причина застосування будь-яких обмежень – військова агресія Росії проти України та пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів.