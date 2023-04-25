Это постановление касается только тех госслужащих, которые работают на территориях, где ведутся активные или возможные боевые действия. Известно, что должностной оклад будет увеличен в 1,5 – 2 раза.
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Такие изменения обеспечат достойную оплату труда
В ведомстве напоминают, что на территориях, где ведутся боевые действия, госслужащие работают в условиях риска для жизни и здоровья.
Следовательно, для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий – с учетом коэффициента 1,5.
Они работают практически с риском для жизни и здоровья. Поэтому Правительство должно позаботиться о достойной оплате труда,
– объяснила Ирина Верещук.
Она также добавила, что такие же коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.
Военным вернули доплаты: что известно
- 10 апреля нардепы приняли законопроект № 8312 с правкой о возврате доплат. Причем надбавки решили вернуть также всем полицейским и спасателям. Закон вступит в силу только в случае подписания Президентом.
- Пока же в Верховную Раду уже внесли постановление, которое может заблокировать возврат дополнительных доплат. Правда, в ближайшее время его рассматривать не будут. Бойцы, служащие на передовой, по-прежнему получают 100 тысяч гривен вознаграждения.
- В свою очередь, в Генштабе ВСУ просят прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства. Там напомнили, что в настоящее время дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами.