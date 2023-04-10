За это проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.
Ранее Зеленский ответил на петицию о возвращении премии в 30 тысяч гривен военным
Доплаты будут действовать до конца периода военного положения для всех защитников. Они не будут зависеть от возложенных на них задач или районов прохождения службы.
Есть нюансы
Нардеп Ярослав Железняк отметил, что в законопроекте №8312 есть правка, которая возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий. В общем – до 10 минимальных зарплат.
Он отметил, что в день на выплаты военным тратили 2,7 миллиарда гривен.
Что этому предшествовало
- Напомним, с 1 февраля в Украине отменили доплаты военным 30 тысяч гривен во время войны.
- Уже 24 марта была обнародована Петиция о возвращении военным доплат. Она быстро набрала 25 тысяч голосов, поэтому на нее ответил президент Владимир Зеленский.
- Зеленский отметил, что упомянутые выплаты будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.
- Президент также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать вопрос.