В своем ответе украинский президент напомнил, что постановление о выплате премий военным было утверждено 28 февраля 2022 года.

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Президент подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия относительно:

обеспечение обороноспособности Украины,

проведение бюджетной и финансовой политики,

а также обеспечение социальных и правовых гарантий военнослужащих.

Указанные выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач,

– заявил Зеленский.

Президент также обратился к премьер-министру Денису Шмигалю с просьбой комплексно проработать этот вопрос, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военных и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях.

Кабмин должен проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения этого вопроса.

Сколько составляет зарплата военных

Размер денежного довольствия зависит от участия военнослужащего в боевых действиях, поскольку руководитель воинской части должен обязательно предоставить полный перечень выполненных боевых предписаний. До 100 000 гривен в месяц получают служащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или принимают меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Точную сумму пропорционально рассчитывают в зависимости от количества дней.

100 000 гривен также назначаются лицам рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы. 30 000 гривен выплачивают другим военным, начиная со дня принятия на службу до дня исключения из списка личного состава воинской части (в результате увольнения).

Обратите внимание! В 2023 году зарплаты военных не будут перечислять. В то же время, военнослужащим продолжат выплачивать надбавки.