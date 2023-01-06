С 1 января 2023 вступил в силу Закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, имеющим звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" и кавалерам ордена "За мужество".

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Сколько составят выплаты

Ежемесячная выплата денежного пособия будет составлять от одной до трех минимальных заработных плат, то есть от 6 700 гривен до 20 100 гривен.

Лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", будут получать 20 100 гривен;

рыцари ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней будут получать 13 400 гривен;

кавалеры ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) будут получать 6700 гривен.

Выплаты для семей погибших воинов

Ежемесячная выплата денежной помощи в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы предоставляется членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).

Напомним, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляет 6 700 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 2 684 гривны.

Сколько составляет зарплата военных

Размер денежного довольствия зависит от участия военнослужащего в боевых действиях, поскольку руководитель воинской части должен обязательно предоставить полный перечень выполненных боевых предписаний. До 100 000 гривен в месяц получают служащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или принимают меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Точную сумму пропорционально рассчитывают в зависимости от количества дней.

100 000 гривен также назначаются лицам рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы. 30 000 гривен выплачивают другим военным, начиная со дня принятия на службу до дня исключения из списка личного состава воинской части (в результате увольнения).

В 2023 году зарплаты военных не будут перечисляться. При этом военнослужащим продолжат выплачивать надбавки.

С началом полномасштабной злости все военные формирования возросли в собственном количестве. Мобилизация состоялась не только в ВСУ, но и в Государственную пограничную службу и другие составляющие. Поэтому говорить об увеличении заработных плат, к сожалению, вряд ли мы можем,

– заявил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский.

Какая сумма будет направлена на нужды армии в 2023 году