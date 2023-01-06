З 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, що мають звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарям ордена "Богдана Хмельницького" та кавалерам ордена "За мужність".

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Скільки становитимуть виплати

Щомісячна виплата грошової допомоги становитиме від однієї до трьох мінімальних заробітних плат, тобто від 6 700 гривень до 20 100 гривень.

Особи, яким надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", отримуватимуть 20 100 гривень;

лицарі ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів отримуватимуть 13 400 гривень;

кавалери ордену "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) отримуватимуть 6700 гривень.

Виплати для сімей загиблих воїнів

Щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати надається членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери).

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6 700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2 684 гривні.

Скільки складає зарплата військових

Розмір грошового забезпечення залежить від участі військовослужбовця у бойових діях, оскільки керівник військової частини повинен обов'язково надати повний перелік виконаних бойових розпоряджень. До 100 000 гривень за місяць отримують службовці, які беруть безпосередню участь в бойових діях або здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки та оборони. Точну суму пропорційно вираховують залежно від кількості днів.

100 000 гривень також призначають особам рядового і начальницького складу територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби. 30 000 гривень виплачують іншим військовим, починаючи з дня прийняття на службу до дня виключення зі списку особового складу військової частини (внаслідок звільнення).

У 2023 році зарплати військових не будуть перераховувати. При цьому військовослужбовцям продовжать виплачувати надбавки.

З початком повномасштабної агресії усі військові формування збільшилися у своїй кількості. Мобілізація відбулася не лише до ЗСУ, а й до Державної прикордонної служби та інших складових. Тому говорити про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд чи ми можемо,

– заявив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України Федор Веніславський.

Яку суму буде спрямовано на потреби армії у 2023 році