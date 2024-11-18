Виплати родинам, які прихистили українців

Ці виплати покликані підтримати господарів, які ззазнали значних витрат через проживання біженців, передає 24 Канал з посиланням на ВВС.

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З моменту свого заснування в березні 2022 року програма в Елмбриджі успішно допомогла понад 300 місцевим домогосподарствам надати притулок майже 600 українцям. Зараз влада зосереджує свої зусилля на підтримці сімей та окремих осіб, які вже проживають у місті і потребують переїзду до нового житла.

Фінансова допомога допомагає компенсувати витрати на утримання біженців, вважає Жанні Твіді, співдиректорка місцевої благодійної організації ElmbridgeCAN.

Люди не роблять це заради грошей, але зростання рахунків і витрат через наявність ще однієї людини у домі робить цю підтримку дуже важливою,

– сказала вона.

З моменту свого заснування у 2016 році ElmbridgeCAN зосередилася на допомозі сирійським біженцям, а зараз розширює свої зусилля на підтримку інтеграції українських біженців у місцеву громаду. Організація мобілізує волонтерів для надання основних послуг, включаючи мовні курси, допомогу у працевлаштуванні та ресурси, що допомагають новоприбулим адаптуватися до життя у Великій Британії.