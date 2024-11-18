Курс валют у банках

Станом на ранок 18 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (+5 копійок проти 15 листопада) та продаж по 41,61 гривні (-3 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,45 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,10 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,63 гривні (+7 копійок), а продати по 41,66 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продати по (+5 копійок). Купівля євро по 44,02 гривні (+12 копійок), а продаж по 44,10 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,40 гривні (+26 копійок), а продають по 41,77 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(+26 копійок), а продають по (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,90 гривні (+19 копійок), а продають по 44,29 гривні (+1 копійка).

По скільки долар цього тижня

За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, впродовж цього тижня на міжбанку долар буде на рівні 41,2 – 41,7 гривні, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар.

Як додає Лєсовий, на ринку надалі діятиме режим керованої гнучкості. І крім стратегії Нацбанку, буде тактика, що полягає у миттєвій реакції регулятора на загрозливі тенденції на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Але зараз в Україні розпочався досить тривалий знижко-святковий період, який на готівковому ринку має врівноважити покупців та продавців.

Відтак можливо, що курсові показники валют через це підлаштуються під активність громадян. Але коли попит та пропозиція будуть досить врівноважені, то курсові показники змінюватимуться лише несуттєво.