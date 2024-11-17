Як може подорожчати долар

Аналітик Андрій Шевчишин у колонці 24 Каналу зазначив, що на курс долара також впливатиме додаткова мобілізація і обстріли. До того ж ще не зрозуміло якою буде політика президента США Дональда Трампа.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Хоча досягнуті домовленості з Заходом дають можливість покрити запланований бюджетний дефіцит та фінансування програм на 2025 рік, проте не далі.

Шевчишин наголошує, що спираючись на ринкові тренди та модельні оцінки долар може сягнути 50 та навіть бути і ще більшим. Зокрема, так відбуватиметься через накопичення дисбалансів.

Потрібно не забувати про фактор "керованої гнучкості" й достатності валютних резервів, які дозволяють стримувати та пом'якшувати такі коливання,

– наголошує Шевчишин.

Нагадаємо! Режим "керованої гнучкості" дозволяє регулятору не допускати вагомих коливань на валютному ринку. Контроль ситуації відбувається у тому числі завдяки своєчасним інтервенціям.