Що відомо про нового заступника міністра енергетики

Новим заступником міністра енергетики стане Анатолій Корзун, передає 24 Канал з посиланням на засідання уряду. Втім Корзун за часів президентства Леоніда Кучми у 2000 – 2004 роках вже обіймав схожу посаду, а саме місце першого заступника державного секретаря Мінпаливенерго, заступника міністра палива й енергетики.

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Повернення на посаду заступника міністра вугільної промисловості трапилося вже за часів Віктора Ющенка у 2005 — 2006 роках.

Згодом Корзуна звільнили й потім знову ж таки призначили на цю посаду. Він її обіймав з грудня 2007 по березень 2010 року.

Останній "захід" на посаду заступника міністра енергетики ц вугільної промисловості трапився у період з липня 2016 року по вересень 2019 року.

Цікаво! До цієї посади Анатолій Корзун працював на посаді директора департаменту вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики й вугільної промисловості.