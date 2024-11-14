Чому ціни на газ зросли

Це зростання пов'язане з очікуванням холодної погоди, яка може підвищити попит і прискорити відбір газу зі сховищ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Станом на зараз запаси в газових сховищах Євросоюзу заповнені на 92,6%, а чистий відбір перевищив 5 терават-годин.

Цікаво! Зростання цін відбулося після того, як австрійська компанія OMV попередила про можливе припинення постачання газу з Росії після того, як отримала 230 мільйонів євро за результатами арбітражного спору з "Газпромом".

OMV заявила, що зарахує цю суму до рахунків за контрактом із "Газпромом", що може негативно вплинути на їхні договірні відносини.

Що буде з транзитом газу

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією після завершення його дії наприкінці 2024 року.

Важливо! При цьому Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу. Це дозволить зберегти статус транзитної країни та сприятиме зміцненню енергетичної безпеки західних сусідів.