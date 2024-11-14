Почему цены на газ выросли
Этот рост связан с ожиданием холодной погоды, которая может повысить спрос и ускорить отбор газа из хранилищ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.
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По состоянию на сейчас запасы в газовых хранилищах Евросоюза заполнены на 92,6%, а чистый отбор превысил 5 тераватт-часов.
Интересно! Рост цен произошел после того, как австрийская компания OMV предупредила о возможном прекращении поставок газа из России после того, как получила 230 миллионов евро по результатам арбитражного спора с "Газпромом".
OMV заявила, что зачислит эту сумму в счета по контракту с "Газпромом", что может негативно повлиять на их договорные отношения.
Что будет с транзитом газа
Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией после завершения его действия в конце 2024 года.
Важно! При этом Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз. Это позволит сохранить статус транзитной страны и будет способствовать укреплению энергетической безопасности западных соседей.