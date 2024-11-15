Что известно о новом заместителе министра энергетики

Новым заместителем министра энергетики станет Анатолий Корзун, передает 24 Канал со ссылкой на заседание правительства. Впрочем, Корзун во времена президентства Леонида Кучмы в 2000 – 2004 годах уже занимал похожую должность, а именно место первого заместителя государственного секретаря Минтопэнерго, заместителя министра топлива и энергетики.

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Возвращение на должность заместителя министра угольной промышленности произошло уже во времена Виктора Ющенко в 2005—2006 годах.

Впоследствии Корзуна уволили и потом опять же назначили на эту должность. Он ее занимал с декабря 2007 по март 2010 года.

Последнее "мероприятие" на должность заместителя министра энергетики угольной промышленности случилось в период с июля 2016 года по сентябрь 2019 года.

Любопытно! До этого должности Анатолий Корзун работал в должности директора департамента угольно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности.