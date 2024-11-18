Выплаты семьям, которые приютили украинцев

Эти выплаты призваны поддержать хозяев, которые понесли значительные расходы из-за проживания беженцев, передает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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С момента своего основания в марте 2022 года программа в Элмбридже успешно помогла более 300 местным домохозяйствам предоставить убежище почти 600 украинцам. Сейчас власти сосредотачивают свои усилия на поддержке семей и отдельных лиц, которые уже проживают в городе и нуждаются в переезде в новое жилье.

Финансовая помощь помогает компенсировать расходы на содержание беженцев, считает Жанне Твиди, содиректор местной благотворительной организации ElmbridgeCAN.

Люди не делают это ради денег, но рост счетов и расходов из-за наличия еще одного человека в доме делает эту поддержку очень важной,

– сказала она.

С момента своего основания в 2016 году ElmbridgeCAN сосредоточилась на помощи сирийским беженцам, а сейчас расширяет свои усилия на поддержку интеграции украинских беженцев в местную общину. Организация мобилизует волонтеров для предоставления основных услуг, включая языковые курсы, помощь в трудоустройстве и ресурсы, помогающие новоприбывшим адаптироваться к жизни в Великобритании.