Попередні результати виборів президента США будуть відомі вже менше, аніж за добу. Це означає, що так чи інакше така подія може вплинути й на Україну. Припускається, що від вибору переможця залежатиме зміцниться курс долара чи ні.

Однак економісти та банкіри розділилися в думках щодо прийдешніх виборів та їхнього вплину саме на курс. Здебільшого вважається, що все ж таки вибір кандидатів, Трампа чи Гарріс, не принесе побоювань щодо ймовірного сплеску вартості валюти.

24 Канал дізнавався, чого чекати від курсу долара після виборів в США, що буде, якщо перемогу отримає Трамп або ж Гарріс, та який це матиме вплив на Україну.

Що може трапитися з доларом після виборів в США

Для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що вибори США практично не вплинуть на курс долара в Україні. Річ у тім, що станом на 2024 рік США вже не є критично великим спонсором України.

Читайте також Суттєвий ріст цін на продукти, курс у 42 гривні та пальне: яких прогнозів очікувати у листопаді

За даними МВФ, невідомо чи Україна отримає 7,8 мільярда доларів від США, за які було проголосовано раніше.

Станом на 2024 рік США надіслали Україні лише 3,9 мільярда доларів. А загалом сума складатиме 6,2 мільярда доларів.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Що стосується 2025 року, то країни G7 вже домовилися про 50 мільярдів підтримки за рахунок прибутку із заморожених коштів Росії в Європі. Це будуть не гроші США, тому неважливо хто буде президентом.

Він додає, що Європа готова взяти на себе допомогу у вигляді 38 мільярдів з 50 мільярдів, а тому немає якихось підстав говорити про те, що курс залежатиме від США.

Цікаво! Експерт Монін припускає, що можливо кандидат Дональд Трамп знайде якийсь спосіб зупинити війну й тоді може бути теоретично інший розклад щодо фінансування України. Втім, навіть якщо це відбудеться, то новий президент набуває повноважень з 20 січня, тому це вже буде 2025 рік.

Крім того, як повідомляє для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов, результати виборів в США, принаймні до 20 січня, лише опосередковано впливатимуть на валютні курси в Україні, а радше у короткостроковій перспективі можуть позначатися на поведінці громадян.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Наразі невелика частина українців вичікують на результати виборів, відтерміновуючи, наприклад, придбання нерухомості чи купівлю валюти. Однак це скоріше пересторога перед невизначеністю результатів.

Відтак, за його словами, будь-який результат стане реальністю, але навряд чи в суспільстві спостерігатиметься тотальна ейфорія чи глибокий розпач.

Як думки експертів відрізняються

Ще раніше у розмові з 24 Каналом економіст Андрій Шевчишин зауважив, що вибори в США можуть вплинути на курси валют. Відтак долар може зміцніти, а євро піти на спад.

Як прогнозують Goldman Sachs, повідомляє Reuters, якщо вибори виграє Дональд Трамп, то це може привести до зміцнення долара та падіння євро аж до 10%.

Відомо, що Трамп намагатиметься ввести запобіжні заходи для захисту американського ринку від європейських та китайських товарів, а тому може ввести податки.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Відповідно це призведе до послаблення позицій Європи. Для цього європейський центробанк, інші центробанки повинні будуть проводити політику стимулювання знижувати ставку ще більше. І це в тому числі буде призводити до інфляційного стрибка.

Аналітик Шевчишин пояснює, що через це вже зростає ціна золота та ціна криптовалют, бо вони розглядаються, зокрема, як захисники від інфляції на випадок, якщо Трамп прийде до влади.

Чи вплинуть вибори на курс в Україні

Економіст Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що прізвище Трампа нічим не відрізняється від прізвища Гарріс, а відрізняється тільки їх політика. Однак він наголошує, що між тим, що говорить кандидат до виборів, і тим, що він робить, ставши президентом, є суттєва різниця.

Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу Я б на сьогодні не надавав ситуації з виборами апокаліптичного вигляду. Все залежить від політики. Відтак якщо американці надаватимуть Україні стільки ж фінансової допомоги, як на сьогодні, тоді з курсом жодних змін не відбудеться. Водночас якщо політика зміниться, а допомоги не буде, то безперечно курс буде падати набагато більше.

Натомість Сергій Мамедов додає, що зараз для спокою на валютному ринку значно більше підстав, ніж для стурбованості:

По-перше, вибори не є прямим чинником, від якого залежать курсові показники, натомість прямими чинниками є співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, макроекономічні показники (зростання ВВП), рівень інфляції, дефіцит бюджету тощо.

вибори не є прямим чинником, від якого залежать курсові показники, натомість прямими чинниками є співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, макроекономічні показники (зростання ВВП), рівень інфляції, дефіцит бюджету тощо. По-друге, зміна влади в США відбувається за демократичними принципами, згідно з усталеною політичною традицією, що ґрунтується на системі стримувань і противаг: яким би не був новообраний президент, він не зможе самотужки вирішувати долю всієї країни.

Радше він стає "заручником" демократії в країні,

– каже Мамедов.

По-третє, зовнішня політика США не передбачає популяризацію автократії, натомість спрямована на розбудову світової демократії.

зовнішня політика США не передбачає популяризацію автократії, натомість спрямована на розбудову світової демократії. По-четверте, будь-яка політична персона не здатна керувати економікою іншої держави.

будь-яка політична персона не здатна керувати економікою іншої держави. По-п'яте, долар США не є в Україні дефіцитом, що робить будь-які сплески попиту лише короткочасною "емоцією".

долар США не є в Україні дефіцитом, що робить будь-які сплески попиту лише короткочасною "емоцією". По-шосте, Україна має свою валюту, а курс долара навряд чи можна прив'язати до персони американського президента.

Долар "житиме" за економічними законами як в самих Сполучених Штатах, так і в будь-якій іншій країні. Головне побоювання, про яке зараз можна говорити і яке викликає острах у наших громадян, – це можлива "ревізія" програм підтримки України в разі перемоги найбільш одіозного кандидата та певні політичні "рухи", що будуть спрямовані проти інтересів України,

– зауважує голова правління Глобус Банку.

Однак, попри часткову залежність України від допомоги США, йдеться як про військову, так і фінансову, головне джерело курсу криється саме в Україні та не залежить від забаганок іноземних політиків.

Зверніть увагу! У найближчі 3 місяці ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки економічних факторів, а не від наслідків американських виборів.