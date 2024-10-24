Як вибори в США можуть вплинути курс долара

У розмові з 24 Каналом економіст Андрій Шевчишин погоджується із прогнозами щодо того, що після того, як вибори в США виграє Трамп, курс долара може суттєво зміцніти, а євро супроводжуватиме спад

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Зверніть увагу! У прогнозі Goldman Sachs, повідомляє Reuters, йдеться про те, що у випадку, коли вибори в США виграє Дональд Трамп, це може призвести до серйозних наслідків, зокрема суттєвого зміцнення долара й падіння євро аж до 10%.

Як додає Шевчишин, такі прогнози були зроблені на основі заяв майбутнього кандидата. Відтак Трамп намагатиметься ввести запобіжні заходи для захисту американського ринку від європейських та китайських товарів. Відповідно, він наголошує, що може ввести податки.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Відповідно це призведе до послаблення позицій Європи. Для цього європейський центробанк, інші центробанки повинні будуть проводити політику стимулювання знижувати ставку ще більше. І це в тому числі буде призводити до інфляційного стрибка.

До речі! Як розповідає аналітик Шевчишин, з цього приводу вже зростає ціна золота та ціна криптовалют, бо вони розглядаються, в тому числі, як захисники від інфляції на випадок, якщо Трамп прийде до влади в США.

Затишшя до листопада

Ще раніше у розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин розповів, що до листопада не варто очікувати змін щодо курсу, адже на ринку буде затишшя.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу До листопада місяця все буде стояти "мертво". Всі чекатимуть результатів. Оберуть Трампа – буде один сценарій, оберуть Гарріс – буде другий сценарій.

Експерт радить дочекатися виборів, після яких стане відомо, чого очікувати Україні на наступний рік.

Зверніть увагу! Вибори в США проведуть 5 листопада 2024 року. На посаду претендують два кандидати: віцепрезидентка США Камала Гарріс й експрезидент Дональд Трамп.