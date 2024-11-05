Предварительные результаты выборов президента США будут известны уже меньше, чем через сутки. Это означает, что так или иначе такое событие может повлиять и на Украину. Предполагается, что от выбора победителя будет зависеть укрепится курс доллара или нет.

Однако экономисты и банкиры разделились во мнениях относительно грядущих выборов и их влияния именно на курс. В основном считается, что все же выбор кандидатов, Трампа или Харрис, не принесет опасений относительно вероятного всплеска стоимости валюты.

24 Канал узнавал, чего ждать от курса доллара после выборов в США, что будет, если победу одержит Трамп или Харрис, и какое это будет иметь влияние на Украину.

Что может случиться с долларом после выборов в США

Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что выборы США практически не повлияют на курс доллара в Украине. Дело в том, что по состоянию на 2024 год США уже не является критически большим спонсором Украины.

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По данным МВФ, неизвестно получит ли Украина 7,8 миллиарда долларов от США, за которые было проголосовано ранее.

По состоянию на 2024 год США прислали Украине только 3,9 миллиарда долларов. А в целом сумма будет составлять 6,2 миллиарда долларов.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Что касается 2025 года, то страны G7 уже договорились о 50 миллиардах поддержки за счет прибыли с замороженных средств России в Европе. Это будут не деньги США, поэтому неважно кто будет президентом.

Он добавляет, что Европа готова взять на себя помощь в виде 38 миллиардов из 50 миллиардов, а потому нет каких-то оснований говорить о том, что курс будет зависеть от США.

Интересно! Эксперт Монин предполагает, что возможно кандидат Дональд Трамп найдет какой-то способ остановить войну и тогда может быть теоретически другой расклад по финансированию Украины. Впрочем, даже если это произойдет, то новый президент вступает в полномочия с 20 января, поэтому это уже будет 2025 год.

Кроме того, как сообщает для 24 Канала банкир Сергей Мамедов, результаты выборов в США, по крайней мере до 20 января, лишь косвенно будут влиять на валютные курсы в Украине, а скорее в краткосрочной перспективе могут сказываться на поведении граждан.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сейчас небольшая часть украинцев выжидают результаты выборов, откладывая, например, приобретение недвижимости или покупку валюты. Однако это скорее предостережение перед неопределенностью результатов.

Поэтому, по его словам, любой результат станет реальностью, но вряд ли в обществе будет наблюдаться тотальная эйфория или глубокое отчаяние.

Как мнения экспертов отличаются

Еще раньше в разговоре с 24 Каналом экономист Андрей Шевчишин заметил, что выборы в США могут повлиять на курсы валют. Поэтому доллар может окрепнуть, а евро пойти на спад.

Как прогнозируют Goldman Sachs, сообщает Reuters, если выборы выиграет Дональд Трамп, то это может привести к укреплению доллара и падению евро до 10%.

Известно, что Трамп будет пытаться ввести меры предосторожности для защиты американского рынка от европейских и китайских товаров, а потому может ввести налоги.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Соответственно это приведет к ослаблению позиций Европы. Для этого европейский центробанк, другие центробанки должны будут проводить политику стимулирования снижать ставку еще больше. И это в том числе будет приводить к инфляционному скачку.

Аналитик Шевчишин объясняет, что из-за этого уже растет цена золота и цена криптовалют, потому что они рассматриваются, в частности, как защитники от инфляции на случай, если Трамп придет к власти.

Повлияют ли выборы на курс в Украине

Экономист Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что фамилия Трампа ничем не отличается от фамилии Гаррис, а отличается только их политика. Однако он отмечает, что между тем, что говорит кандидат до выборов, и тем, что он делает, став президентом, есть существенная разница.

Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба Я бы сегодня не придавал ситуации с выборами апокалиптического вида. Все зависит от политики. Поэтому если американцы будут предоставлять Украине столько же финансовой помощи, как сегодня, тогда с курсом никаких изменений не произойдет. В то же время если политика изменится, а помощи не будет, то бесспорно курс будет падать гораздо больше.

При этом Сергей Мамедов добавляет, что сейчас для спокойствия на валютном рынке значительно больше оснований, чем для обеспокоенности:

Во-первых, выборы не являются прямым фактором, от которого зависят курсовые показатели, вместо этого прямыми факторами являются соотношение спроса и предложения на валютном рынке, макроэкономические показатели (рост ВВП), уровень инфляции, дефицит бюджета и тому подобное.

выборы не являются прямым фактором, от которого зависят курсовые показатели, вместо этого прямыми факторами являются соотношение спроса и предложения на валютном рынке, макроэкономические показатели (рост ВВП), уровень инфляции, дефицит бюджета и тому подобное. Во-вторых, смена власти в США происходит по демократическим принципам, согласно устоявшейся политической традиции, основанной на системе сдержек и противовесов: каким бы ни был новоизбранный президент, он не сможет самостоятельно решать судьбу всей страны.

Скорее он становится "заложником" демократии в стране,

– говорит Мамедов.

В-третьих, внешняя политика США не предусматривает популяризацию автократии, а направлена на развитие мировой демократии.

внешняя политика США не предусматривает популяризацию автократии, а направлена на развитие мировой демократии. В-четвертых, любая политическая персона не способна управлять экономикой другого государства.

любая политическая персона не способна управлять экономикой другого государства. В-пятых, доллар США не является в Украине дефицитом, что делает любые всплески спроса лишь кратковременной "эмоцией".

доллар США не является в Украине дефицитом, что делает любые всплески спроса лишь кратковременной "эмоцией". В-шестых, Украина имеет свою валюту, а курс доллара вряд ли можно привязать к персоне американского президента.

Доллар "будет жить" по экономическим законам как в самих Соединенных Штатах, так и в любой другой стране. Главное опасение, о котором сейчас можно говорить и которое вызывает страх у наших граждан, – это возможная "ревизия" программ поддержки Украины в случае победы наиболее одиозного кандидата и определенные политические "движения", которые будут направлены против интересов Украины,

– отмечает председатель правления Глобус Банка.

Однако, несмотря на частичную зависимость Украины от помощи США, речь идет как о военной, так и финансовой, главный источник курса кроется именно в Украине и не зависит от прихотей иностранных политиков.

Обратите внимание! В ближайшие 3 месяца ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от ряда экономических факторов, а не от последствий американских выборов.