Затримка соцвиплат

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що цьогоріч можливі затримки у соцвиплатах через пріоритетність військових видатків, передає 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.

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Україна запевнила, що має резервні фонди, які гарантують своєчасне здійснення соціальних виплат, передбачених у поточному бюджеті. Однак важливо зазначити, що всі соціальні видатки в основному фінансуються міжнародними партнерами.

Відповідно рахунки сплачуються за пріоритетністю. Зокрема, якщо під час соціальних виплат до казначейства надходить рахунок від Міністерства оборони, спочатку оплачується саме він, а потім решта рахунків.

Нагадаємо! Попри це у міністерстві усіх запевнили, що виплата коштів відбудеться обов'язково.

На даний момент немає підстав вважати, що соціальні виплати будуть припинені,

— сказала Оксана Жолнович.

Якщо затримки надто довгі, можна звернутися за номером 1545, де фахівці допоможуть розібратися в ситуації.