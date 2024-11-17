Чого очікувати пенсіонерам у 2025 році

У 2025 році мінімальна пенсія для пенсіонерів залишиться без змін, про це пише 24 канал з посиланням на проєкт закону про Бюджетної декларації України на 2025-2027 роки.

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Наразі мінімальна пенсія складає 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень.

І наступного року ці показники змінювати не планують .

. Водночас наступна індексація пенсій в Україні відбудеться вже у березні 2025 року.

Важливо! Наступне підвищення пенсій, згідно з законом, відбудеться лише у 2028 році.

Чи можливий зріст пенсій після індексації

За словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, показники можливих підвищень виплат для пенсіонерів стануть відомими лише на початку наступного року.

"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10−12%. Минулого року цей показник становив близько 6%",

— пояснила експертка.

Вона додала, що розподіл пенсіонерів за розміром пенсії є дуже нерівномірним.

Цікаво! Близько половини людей отримують пенсії в розмірі 3−4000 гривень, і є понад мільйон осіб, які отримують пенсії понад 10 000 гривень.