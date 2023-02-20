На сколько выросла зарплата у пограничников

В Гостаможслужбе отметили, что повысили уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, у некоторых военнослужащих зарплата выросла с 30% до 50%.

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Также в феврале почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное довольствие.

Обратите внимание! Минимальный его уровень составляет не менее 20 100 гривен.

Размер дополнительного денежного довольствия

Также напомним, что с февраля этого года был изменен порядок и условия выплаты на период действия военного положения дополнительного вознаграждения.

Боевые выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц будут сохранены только военнослужащим, которые воюют с противником на передовой. Их также продолжат получать семьи пленных и пропавших без вести.