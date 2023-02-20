На скільки зросла зарплата у прикордонників

У Держмитслужбі зазначили, що підвищили рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, тож у деяких військовослужбовців зарплата зросла від 30% до 50%.

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Також у лютому майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення.

Зверніть увагу! Мінімальний його рівень становить не менше 20 100 гривень.

Розмір додаткового грошового забезпечення

Також нагадаємо, що з лютого цього року був змінений порядок та умови виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди.

Тож бойові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені лише військовослужбовцям, які воюють з противником на передовій. Їх також продовжать отримувати сім'ї полонених та зниклих безвісти.