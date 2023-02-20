Не у всіх країнах є встановлена мінімалка

Мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від країни до країни. Тобто в деяких державах встановлено мінімальну зарплату, а в інших вона залишена на розсуд роботодавців та профспілок.

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Станом на січень 2023 року встановлену мінімальну заробітну плату мають 22 із 27 країн-членів Євросоюзу.

Без національної мінімальної зарплати залишаються Данія, Італія, Австрія, Франція та Швеція.

Де найвища заробітня плата у Європі

Місячна мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від 399 євро до 2 387 євро. Цікаво, що в Україні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6 700 гривень, а це близько 168 євро.

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Мінімальна зарплата в Україні

Нагадуємо, що мінімалка в Україні наразі складає 6 700 гривень і залишиться без змін протягом усього року.