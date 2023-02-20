Кому виплати не продовжили автоматично

Мінсоцполітики опублікував список категорій, яким продовжили соціальні виплати з січня 2023 року соціальні виплати продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення.

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Соціальні виплати, призначення яких не продовжили автоматично:

  • соцдопомога малозабезпеченим сім'ям;
  • допомога на дітей самотнім матерям;
  • пільги для багатодітних сімей, які було призначено раніше з урахуванням доходу;
  • довідки для безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах.

Кому виплати продовжили автоматично

Соціальні виплати, призначення яких продовжили автоматично:

  • виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на проживання;
  • допомога дітям у складних життєвих обставинах (перебувають під опікою чи піклуванням, мають інвалідність чи тяжкі захворювання тощо);
  • виплати українцям, які не мають права на пенсію;
  • допомога працездатним українцям, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю 1-ї групи або особою, яка досягла 80-річного віку.