Кому виплати не продовжили автоматично
Мінсоцполітики опублікував список категорій, яким продовжили соціальні виплати з січня 2023 року соціальні виплати продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення.
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Соціальні виплати, призначення яких не продовжили автоматично:
- соцдопомога малозабезпеченим сім'ям;
- допомога на дітей самотнім матерям;
- пільги для багатодітних сімей, які було призначено раніше з урахуванням доходу;
- довідки для безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах.
Кому виплати продовжили автоматично
Соціальні виплати, призначення яких продовжили автоматично:
- виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на проживання;
- допомога дітям у складних життєвих обставинах (перебувають під опікою чи піклуванням, мають інвалідність чи тяжкі захворювання тощо);
- виплати українцям, які не мають права на пенсію;
- допомога працездатним українцям, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю 1-ї групи або особою, яка досягла 80-річного віку.