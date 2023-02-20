Які території увійшли до оновленого переліку

До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях. Вони поділяються на території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окуповані російською федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації Росії.

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Як отримати виплати від держави

Для того, щоб отримати допомогу від держави потрібно подати заявку у додатку Дія або звернутися до найближчого ЦНАПу. Після того, як вас зареєструють як переселенця, кошти надходитимуть на вашу банківську картку.

Сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.

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