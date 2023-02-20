Які території увійшли до оновленого переліку
До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях. Вони поділяються на території:
- можливих бойових дій;
- активних бойових дій;
- тимчасово окуповані російською федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації Росії.
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Як отримати виплати від держави
Для того, щоб отримати допомогу від держави потрібно подати заявку у додатку Дія або звернутися до найближчого ЦНАПу. Після того, як вас зареєструють як переселенця, кошти надходитимуть на вашу банківську картку.
Сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.
Які ще виплати можуть отримати українські ВПО
- Багатодітні сім'ї, переселенці та ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, мають право на допомогу від США у розмірі 100 доларів або 3 600 гривень.
- Ще одним фондом, який допомагає постраждалим від війни українцям отримати допомогу від донорів, є Ukrainely. У пріоритеті для допомоги сім'ї з дітьми.
- З початку січня цього року в Україні відновили приймання заявок на 6600 гривень допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Отримати виплати можна через партнерську організацію "Люди в біді".