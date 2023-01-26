Як отримати допомогу від Ukrainely

Для отримання грошової допомоги необхідно залишити заявку на сайті організації та описати свою ситуацію. Після розгляду та підтвердження заявки гроші будуть перераховані на кредитну картку( можливе розбиття на декілька частин).

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Організація має три програми для допомоги українцям:

Підтримка сімей під час війни;

підтримка внутрішньо переміщених осіб;

підтримка військових та тероборони.

Претендувати на допомоги можуть лише ті громадяни, що перебувають в Україні. Розмір необхідної суми можна вказати власноруч, проте зважаючи на кількість отриманих заявок, може бути погоджено лише частину суми.

Пріоритетом для волонтерів є сім'ї з дітьми, проте звернутися по допомогу може будь-який українець. Її бути надано у разі наявності у фонду необхідних сум.

Оскільки Ukrainely намагається допомогти якомога більшій кількості потребуючих, звернутися за грошовою підтримкою можна лише один раз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які благодійні організації надають допомогу українцям у скрутних ситуаціях.