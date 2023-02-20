Какие территории вошли в обновленный список
В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях. Они делятся на территории:
- возможных боевых действий;
- активных боевых действий;
- временно оккупированы российской федерацией, где не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации России.
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Как получить выплаты от государства
Для того чтобы получить помощь от государства нужно подать заявку в приложении Действие или обратиться в ближайший ЦНАП. После того, как вас зарегистрируют в качестве переселенца, средства будут поступать на вашу банковскую карту.
Сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.
Какие еще выплаты могут получить украинские ВПЛ
- Многодетные семьи, переселенцы и проживающие на временно оккупированных территориях, имеют право в помощь от США в размере 100 долларов или 3 600 гривен.
- Еще одним фондом, помогающим пострадавшим от войны украинцам получить помощь от доноров, является Ukrainely. В приоритете для помощи семье с детьми.
- С начала января этого года в Украине восстановили прием заявок на 6600 гривен помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Получить выплаты можно через партнерскую организацию "Люди в беде".